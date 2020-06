Regierung präsentierte 8-Punkte-Plan: 200 Millionen Euro für den digitalen Unterricht

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bildungsminister Heinz Faßmann und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck (alle ÖVP) präsentierten am Mittwoch Details zum "8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht".

Zu Beginn der Pressekonferenz bedankte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Schülern, Lehrern und Eltern für ihren Einsatz während der Corona-Krise. "Die Digitalisierung muss stärker an der Schule stattfinden", sagte der Kanzler und übergab das Wort an Bildungsminister Heinz Faßmann, der einen 8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht präsentierte. "Jetzt nutzen wir den Schwung des Distance Learning", meinte der Minister.

Laptops für die Schüler

Im 8-Punkte-Plan enthalten sind etwa das neue Portal "Digitale Schule" ab 2020/21, Gütesiegel-Lern-Apps, der Ausbau der schulischen IT sowie die Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten - also Laptops - ab der fünften Schulstufe. Ebenso soll es eine Förderung der digitalen Endgeräte bei Lehrenden sowie entsprechende Fortbildungen geben. 200 Millionen Euro bis 2022 will die Bundesregierung für ihren 8-Punkte-Plan zur Digitalisierung der Schulen bereitstellen.

Ministerin Margarete Schramböck betonte in ihrem Statement die enge Verknüpfung zwischen Bildung und Digitalisierung. "Wir legen einen Grundstein für eine neue Bildung in der digitalen Welt. Das digitale Klassenzimmer ist die Eintrittskarte in ein erfolgreiches und spannendes Berufsleben", sagte die Digitalisierungsministerin.

