Regierung stellt Initiative gegen Hass im Netz vor

Noch im Juli will die Koalition Gesetzesentwürfe vorlegen. Verboten sollen unter anderem heimliche Fotos unter den Rock von Frauen werden.

Wie im Regierungsprogramm vereinbart, will sich die Koalition dem Thema Hass im Netz annehmen. "Wir dürfen Hass im Netz nicht dulden", sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Hass sei auch im digitalen Bereich kein Kavaliersdelikt, erklärte sie weiter. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum." Konkret heißt das: Strafrechtsnormen werden angepasst und das Zivilrecht nachgeschärft. Noch im Sommer will sie einen Entwurf vorlegen.

Strafrecht wird novelliert

Am Donnerstag präsentierte Zadic erste Inhalte: Erstens soll Cybermobbing nicht erst bei Belegen für mehrmaliges Fehlverhalten strafrechtlich verfolgt werden. Zweitens soll der Verhetzungsparagraf auch auf Hass und Gewalt im Netz anwendbar sein. Und drittens soll die Strafverfolgung kostengünstiger werden. Derzeit werden die Behörden erst auf Verlangen der Betroffenen aktiv. Diese würden jedoch oft fürchten, auf den Prozesskosten sitzenzubleiben, erklärt Zadic. Deshalb will die Justizministerin eine Ermittlungspflicht der Behörden einführen. In zivilrechtlichen Fragen wolle Zadic die Verjährungsfrist evaluieren, Entschädigungen erhöhen und Unterlassungs- und Löschungsansprüche vereinfachen. Eine Taskforce wird ins Leben gerufen.

Facebook und Co. sollen in die Pflicht genommen werden

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) fügte hinzu, dass sich Gewalt, Hass und Beleidigungen im virtuellen Raum nicht auf Knopfdruck ausschalten lassen. Es brauche einen Schulterschluss und ein breites Bündel an Gegenmaßnahmen. "Wir stellen eine starke Initiative auf die Beine", sagte die Verfassungsministerin. Sie wolle den Fokus auf die Plattformverantwortlichkeit und das Medienrecht legen. Dabei gehe es keineswegs um Zensur, es gehe um Rahmenbedingungen für die virtuelle Kommunikation. "Wir wollen die Plattformen in die Pflicht nehmen und müssen ihrer Übermacht entgegentreten", sagte Edtstadler. Noch im Juli werde ein Gesetz in Begutachtung gehen.

Zumindest ein Drittel aller Frauen erlebt Hass im Netz

Hass im Netz sei weit verbreitet, sagte Zadic. Die Meldestellte ZARA dokumentierte allein im Juni 340 Meldungen von Hassdelikten. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) ergänzte, dass ein Drittel aller Frauen und Mädchen pro Jahr zumindest einmal Hass im Netz erleben. Verboten soll auch "Upskirting" werden, also die Verletzung körperlicher und sexueller Integrität durch das Erstellen von intimen Fotos ohne das Wissen und die Zustimmung der Betroffenen, beispielsweise das heimliche Fotografieren unter den Rock von Frauen.



Quelle: SN