Regierung verspricht Ende des Amtsgeheimnisses: "Der Staat hat nichts zu verbergen"

Österreich unternimmt einen neuen Anlauf in Richtung gläserner Staat. Ein Expertengespräch am Donnerstag war Startschuss für die geplante Transparenz-Offensive.

In ihrem Regierungsprogramm haben sich ÖVP und Grüne dazu verpflichtet, das Amtsgeheimnis abzuschaffen und das Recht auf Informationsfreiheit zu stärken. Noch vor der Sommerpause des Parlaments soll ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) lud deshalb am Donnerstag zu einem Runden Tisch mit Vertretern von Verwaltung, Medien, Justiz, Ländern und Gemeinden.

Transparenz soll Vertrauen in Staat stärken

Laut Edtstadler wolle die Regierung einen klaren Schwerpunkt für Rechtssicherheit und Bürgernähe setzen. "Wir wollen weg von der Geheimhaltung, hin zu mehr Transparenz. Damit wollen wir das Vertrauen der Bürger stärken. Der Staat hat nichts zu verbergen", erklärte sie. Konkret heißt das: Das Amtsgeheimnis soll abgeschafft und das Recht auf Information verfassungsrechtlich verankert werden. Zudem ist eine neue Informationsdatenbank geplant, in der Daten proaktiv veröffentlicht werden. Transparenz solle in der Verwaltung die Regel, Geheimhaltung die Ausnahme werden. Das Expertengespräch soll der erste Schritt für diesen "Paradigmenwechsel" gewesen sein.

Für Verfassungsänderung braucht es Zustimmung von Opposition

Warum jetzt? Die Verfassung feiert heuer das 100-Jahr-Jubiläum. Im 21. Jahrhundert gebe es ein ganz anderes Informationsbedürfnis der Bürger. Es sei an der Zeit, nun Anpassungen vorzunehmen, sagte Edtstadler. Dabei sollen die verschiedenen Anträge und Entwürfe der vergangenen Jahre berücksichtigt und alle Parlamentsparteien einbezogen werden, sagte Edtstadler. Das wird auch nötig sein, denn für die Verfassungsänderung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit, also auch der Zustimmung von Abgeordneten der Oppositionsparteien. Die Verfassungsministerin stellte am Donnerstag zudem erneut klar, dass es Einschränkungen der Informationsfreiheit geben werde, weil der Staat die Verpflichtung habe personenbezogene Daten wie etwa aus dem Gesundheits- oder Sicherheitswesen zu schützen.

Vierwöchige Frist für Auskünfte geplant

Welche Vorschläge und Bedenken der Experten wurden beim Runden Tisch besprochen? Ein besonders wichtiger Punkt sei die Frage der Fristen gewesen, sagte Edtstadler. "Je schneller Informationen gegeben werden können, desto besser. Der Anspruch sollte sein, dass Informationen unverzüglich fließen", betonte die Verfassungsministerin. Eine Frist von vier Wochen sei vorgesehen, in manchen Fällen werde es auch eine Frist von acht Wochen geben. Einige Experten hatten sich im Vorfeld zwei Wochen gewünscht. Darauf angesprochen, erklärte Edtstadler: "Man muss dabei aber auch bedenken, dass das einen großen Aufwand für die Behörden bedeutet. Sie müssen die Anfragen auch bewältigen können."

Noch gibt es Stolpersteine

Gerade kleinere Gemeinden und Städte hätten Bedenken geäußert, dass nicht abzuschätzen sei, wie groß dann die Nachfrage nach Informationen sei. Die Industriellenvereinigung wies außerdem darauf hin, dass in Einzelfällen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gewahrt werden müssen, damit kein Unternehmen Vor- oder Nachteile aus Informationen beziehen könne. Zudem sei debattiert worden, ob die Gerichtsbarkeit generell ausgenommen werden sollte. Noch sind also Stolpersteine zu überwinden auf dem Weg zur Informationsfreiheit.

Forum Informationsfreiheit pocht auf Informationsbeauftragten

Durchaus positiv bewertet Mathias Huter vom Forum Informationsfreiheit den Runden Tisch zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Freilich hätte er jedoch weiter gehende Regelungen bevorzugt, als sie gegenwärtig vorgesehen sind. Wie bereits im Gespräch mit den SN sprach Huter etwa die vorgesehene Frist von vier Wochen an, die zwischen Anfrage und Information liegen soll. Hier wäre aus seiner Sicht und auch aus jener der Medienvertreter eine zweiwöchige Periode vorzuziehen. Edtstadler hatte zumindest das Prinzip so rasch als möglich angekündigt.

Zudem pochte Huter erneut auf einen Informationsfreiheitsbeauftragten. Dieser könnte zeitnah und unkompliziert vermitteln, ob Daten nun freigegeben werden müssen oder eben nicht. Zu klären wäre noch, wie zu agieren ist, wenn sich eine Behörde trotz Urteils der Verwaltungsgerichte weigert, die Informationen freizugeben. Wünschenswert wäre weiters, dass wie beim letzten (unter Rot-Schwarz gescheiterten) Anlauf zu einem entsprechenden Gesetz ein öffentliches Hearing im Parlament vorgenommen wird. Ferner erhofft sich Huter, dass noch vor dem Begutachtungsentwurf ein breiter Dialog im Rahmen eines transparenten und offenen Prozesses vorgenommen wird. Den Austausch am Donnerstag bewertet er jedenfalls als sehr konstruktiv.

Quelle: SN