Regierung will mehr "Work-Life-Balance" per Gesetz

Die Bundesregierung möchte mehr Beteiligung der Väter in der Kinderbetreuung, haben die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag unisono betont. Erreicht werden soll das durch einen am Mittwoch eingebrachten Gesetzesantrag, der vorsieht, dass zwei Monate der Karenzzeit vom Vater in Anspruch genommen werden müssen, sofern man die vollen 24 Monate nutzen möchte. Außerdem soll der Familienbonus auf 1.480 Euro verdoppelt werden.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Der Familienbonus während dem 'Papamonat' soll verdoppelt werden