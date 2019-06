Regierungsangelobung weiterhin für Anfang der Woche erwartet

Bei der Suche nach den weiteren Ministern der Übergangsregierung hat es am Samstag vorerst nicht viel Neues gegeben. Am Vormittag liefen nach wie vor Sondierungsgespräche, die designierte Kanzlerin Brigitte Bierlein empfing die Parteichefs. Die Angelobung wurde weiterhin für Montag erwartet. In den Medien kursierende Namen bestätigte die Präsidentschaftskanzlei der APA nicht.

SN/APA/HANS PUNZ Designierte Kanzlerin Bierlein empfing am Samstag die Parteichefs