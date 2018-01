Regierungsgegner demonstrieren in Wien

Linke Regierungsgegner demonstrieren am Samstag in Wien gegen die neue ÖVP-FPÖ-Regierung. Ab 14.00 Uhr wird vor dem Westbahnhof zu einem "Neujahrsempfang" für Schwarz-Blau geladen. Die Polizei erwartet einen lautstarken, aber friedlichen zivilgesellschaftlichen Protest mit mehreren tausend Teilnehmern. Autofahrerorganisationen warnen vor Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt.

