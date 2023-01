"Intensive" Regierungsklausur: ÖVP und Grüne einigten sich auf Erneuerbaren-Offensive

Die türkis-grüne Koalition hat als Ergebnis ihrer Klausur am Mittwoch wie erwartet ein Paket präsentiert, mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien schneller gehen soll. Noch so gut wie nichts auf den Boden gebracht hat die Regierung gegen den Fachkräftemangel - hier wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Vereinbart wurde die schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit.

Das Wichtigste im Überblick:

UVP-Novelle zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren von Windparks und anderen Kraftwerken mit erneuerbarer Energie

Photovoltaikanlagen und die Produktion von Biogas sollen ausgebaut werden

Arbeitsmarkt: Mehr Anreize für das Erwerbsleben im Pensionsalter, dabei soll das Heranführen des faktischen Pensionsantrittsalters an das gesetzliche angepasst werden

Gleichzeitig soll Altersteilzeit neu geregelt werden: die geblockte Altersteilzeit soll ab 2024 schrittweise abgeschafft werden

Der Bildungsbonus wird im Jahr 2023 verlängert und soll im Jahr 2024 ausgebaut werden

Das Anti-Korruptionsgesetzes soll verschärft werden für mehr Transparenz und eine saubere Politik

Das am Mittwoch beschlossene Energie-Paket beinhaltet Maßnahmen für schnellere Verfahren für Kraftwerke (UVP-Novelle), eine Ausbau-Offensive für Photovoltaik-Anlagen mittels einem neuen "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz" und einer Förderungs-Verordnung sowie einen Ausbau der Biogasproduktion in Österreich (Erneuerbare-Gase-Gesetz und Biogasverordnung).

Mehr Photovoltaik und Biogas in Österreich

Keine größeren Änderungen gegenüber dem lange hängen gebliebenen Begutachtungsentwurf gibt es in Sachen Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Doppelprüfungen im Verfahren soll es nicht mehr geben. Wenn in einem Bundesland keine entsprechende Energieraumplanung gemacht wurde, können UVP-Verfahren in Zukunft begonnen werden, ohne dass eine Widmung durch die Gemeinde vorliegt. Diese wird erst später eingeholt. Zudem hat die Energiewende im Verfahren "besonderes öffentliches Interesse".

Stark ausgebaut werden soll die Photovoltaik-Förderung. 600 Millionen sollen heuer dafür zur Verfügung stehen, gut 200 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Künftig kann eine Förderung auch dann noch beantragt werden, wenn bereits mit dem Bau einer Anlage begonnen wurde. Für Photovoltaikanlagen auf versiegelten Flächen braucht es überhaupt keine Genehmigungen mehr und nur aufgrund des Orts- und Landschaftsbilds können Anträge nicht mehr abgelehnt werden. Die Biogas-Produktion wiederum soll in den kommenden sieben Jahren mehr als verzehnfacht werden. 2030 sollen gesamt elf Prozent Grüngas beigemengt sein.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die türkis-grüne Regierung mit Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler bei der Klausur in Mauerbach.

Geblockte Altersteilzeit wird schrittweise abgeschafft

Was Maßnahmen gegen den Arbeitskräfte-Mangel angeht, wird eine Arbeitsgruppe mit Arbeits-, Sozial- und Finanzminister unter Einbindung der Parlamentsklubs gebildet. Die dort abzuhandelnden Themen sind u.a. eine Attraktivierung der Erwerbstätigkeit parallel zum Bezug einer Eigenpension ab dem Regelpensionsalter, eine Erhöhung der Anreize für einen Verbleib im Erwerbsleben über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus, eine Erhöhung der Anzahl und des Freibetrags für die Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen sowie die Evaluierung weiterer bestehender Steuerbefreiungen von Lohn- und Gehaltszulagen.

Bei der Altersteilzeit wird die geblockte Variante abgeschafft, allerdings mit einem längeren Übergangszeitraum. Ab kommendem Jahr steigt die Möglichkeit zum Antritt der Variante pro Jahr um sechs Monate. Derzeit kann man die geblockte Variante, mit der man zunächst voll, dann gar nicht mehr arbeitet, ab 60 in Anspruch nehmen.

Details zum seit Monaten verhandelten neuen Anti-Korruptionsgesetz gab es am Mittwoch nicht. Laut Regierung hat man sich nun zwar geeinigt - präsentiert werden soll es aber erst am Donnerstag von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).

Klimaaktivismus: "Es gibt andere Protestformen in einer Demokratie"

Kein Thema war in der Pressekonferenz zunächst das in der Warteschleife hängende Klimaschutzgesetzes. Dieses forderten lautstark Aktivisten von Greenpeace, die sich mit einer riesigen Sanduhr vor dem Veranstaltungsort postierten. In der Fragerunde der Journalistinnen und Journalisten auf die aktuell durchgeführten Aktionen angesprochen, sagte Kanzler Nehammer: "Wenn Protestformen dazu führen, dass andere belastet oder gefährdet werden, halte ich diese für unnötig." Es gebe andere Formen in einer Demokratie anstatt sich an Kunstwerke oder Straßen festzukleben. Vizekanzler Werner Kogler sagte abschließend: "Ich verwahre mich davor, die Klimaaktivisten in die Nähe des Terrorismus zu bringen." Weniger Verständnis habe der Grüne aber für die Beschädigung von Kunstwerken und Protestaktionen in Museen. "Wohl ist es gelungen, Aufmerksamkeit zu erregen, aber irgendwann ist die Aufregung auch vorbei."