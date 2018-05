Regierungsklausur: Koalition bei Mindestsicherung einig

Die Koalition hat sich am späten Sonntagabend auf eine Reform der Mindestsicherung verständigt. Als letzter offener Punkt galt die geplante Schlechterstellung von Zuwanderern. Laut Regierungskreisen wird nun eine fünfjährige Wartefrist für EU-Ausländer etabliert. Flüchtlinge wiederum müssen Deutschkenntnisse auf B1-Niveau vorweisen, um die Leistung von Anfang an in voller Höhe beziehen zu können.

SN/APA/ROBERT JAEGER Strache und Kurz haben es lustig in Mauerbach