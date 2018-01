Regierungspropaganda hat in der Schule nichts verloren

Der Unterrichtsminister ist noch neu im Amt und wird es vielleicht noch nicht wissen. Daher ein kleiner Hinweis: Parteipolitische Werbung an Schulen ist unzulässig. Das steht seit Jahren in einem Rundschreiben des Unterrichtsministeriums. Auch Politikerbesuche in Schulen sind laut Rundschreiben fragwürdig, denn bei solchen Besuchen sei "eine zumindest latente Werbewirkung für die entsprechende politische Partei" nicht auszuschließen. Und: "Politiker und Politikerinnen sind Personen des öffentlichen Lebens und werden daher selbst bei Auftritten mit nicht politischen Inhalten als parteizugehörig wahrgenommen." So weit die Theorie. In der Praxis begaben sich gestern Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Strache und Unterrichtsminister Faßmann nebst dem steirischen Landeshauptmann und der steirischen Bildungsdirektorin und etlichen Journalisten in eine steirische Volksschule, um dort Stimmung für ihre jüngst präsentierten Deutschklassen zu machen. Kinderchorgesang und Strache-Autogrammkarten inklusive. Hier scheint eine neue Regierung Partei- und Staatsinteressen nicht auseinanderhalten zu können.