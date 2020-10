Reisewarnungen ohne klare Regeln

Deutschland kündigt eine Verschärfung bei Reisen aus Coronarisikogebieten an und der heimische Tourismus fürchtet weitere Reisewarnungen. Warum diese nicht immer nachvollziehbar sind.

Überhastete Abreisen, Urlaubsstornierungen und Zittern um die Wintersaison: Die ausländischen Coronareisewarnungen für österreichische Regionen stürzen den Tourismus in die Krise. Und Deutschland will ab 15. Oktober noch einen Schritt weiter gehen. Dann gilt eine zwingende Online-Registrierungspflicht bei der Einreise aus den als Risikogebiet eingestuften Bundesländern. Derzeit sind das Vorarlberg, Tirol und Wien. Außerdem überlegt Deutschland, ob eine fünftägige Quarantäne vor einer Einreise verpflichtend wird - ohne vorherige "Freitestung". "Eine derartige Regelung ist lediglich in Vorbereitung. Ob und wann sie kommt, ...