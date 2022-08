Rekord-Hochwasser 2002: Als die Regierung unterging

Krisen bringen Regierungen in Gefahr. Das war schon bei der Hochwasserkatastrophe der Fall, die Österreich vor genau 20 Jahren in Atem hielt. Die politischen Turbulenzen, die folgten, nahmen aber einen unerwarteten Ausgang.

"Millionen leiden unter der Flut", "Die Schreckensbilanz", "Hilfspakete sind geschnürt". - Die SN-Schlagzeilen vom 20. August 2002 offenbaren die ganze Dramatik der Naturkatastrophe, die Österreich vor 20 Jahren in Atem hielt. Das Jahrhunderthochwasser richtete Schäden in Milliardenhöhe an, brachte viele Menschen um Haus und Hof und führte - ein politisches Lehrstück bis heute - zum Untergang der damaligen Regierung von ÖVP und FPÖ.

Ein Lehrstück mit aktuellem Bezug sind die Ereignisse des verregneten Sommers 2002 vor allem deshalb, ...