Rektorin Sabine Seidler: "Unis müssen Lösungen erarbeiten"

Uniko: Hochschulen sollen festlegen, wie sie Kettenverträge exekutieren. Die Rektorin der TU Wien spricht sich für rasche Lösungen aus.

Die Kritik an der UG-Novelle ist groß. Dabei soll diese prekäre Beschäftigung an den Unis unterbinden. Ist das nicht paradox? Sabine Seidler: Das ist nicht nur paradox, sondern vor allem nichts Neues. Bis vor Kurzem bestand Rechtsunsicherheit für die Unis und Uni-Bedienstete. Das ändert sich durch die UG-Novelle, die Bestimmungen liegen jetzt klar auf dem Tisch. Ich bin aber überzeugt, dass wir noch nicht alle Lösungen haben. Die Unis müssen jetzt Konzepte erarbeiten und klären, wie man die Kettenvertragsregelung in ...