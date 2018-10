Rendi-Wagner besuchte Wiener Parteigremien

Die designierte Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat am Montag den Parteigremien der Wiener SPÖ einen Besuch abgestattet. Nachdem der Wiener Vorsitzende - Bürgermeister Michael Ludwig - zuletzt leise Kritik an den Vorgängen rund um den Chefwechsel in der Bundespartei geäußert hatte, wurde heute Einigkeit beschworen. Auch die Wiener Kandidaten für die EU-Wahl sind nun fix.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Heute wurde Einigkeit demonstriert