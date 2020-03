Rendi-Wagner bittet um elektronisches Mitglieder-Votum

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner appelliert an die Mitglieder ihrer Partei, an der laufenden Abstimmung über die Zukunft der Sozialdemokratie derzeit nur online und damit nicht per Post teilzunehmen. Ein entsprechendes Mail mit Video-Statement wurde an die Mitglieder versendet: "Es gibt keinen Grund für die Mitgliederbefragung, die noch bis 2. April läuft, das Haus oder die Wohnung zu verlassen!"

SN/APA/HERBERT P. OCZERET SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will, dass die Parteimitglieder daheim bleiben