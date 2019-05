Rendi-Wagner bleibt nach Gespräch mit Kurz bei ihrer Linie

Die SPÖ will offenkundig Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag das Misstrauen aussprechen, zögert aber noch, es offen zu sagen. Nach einem Gespräch mit dem Regierungschef erging sich die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner jedenfalls neuerlich in der bekannten Kritik am ÖVP-Obmann, der aus ihrer Sicht keinen Konsens mit den anderen Fraktionen gesucht habe.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER SPÖ-Chefin kritisiert Kurz' Agieren