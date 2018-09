Rendi-Wagner. Ein kalkuliertes Risiko

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei ist einst vom Arzt Victor Adler begründet worden. Insofern ist die Berufung der Ärztin Pamela Rendi-Wagner an die Spitze der SPÖ kein Traditionsbruch. Sehr wohl aber ein Risiko. Die hoch qualifizierte Medizinerin verfügt nur über anderthalb Jahre Erfahrung in der

Politik, sie gehört der SPÖ erst seit 2017 an, sie ist nirgends verankert, sie hat, anders als die meisten anderen in der SPÖ, keine Seilschaften seit Kindheitstagen. Sie ist eine Quereinsteigerin, also Angehörige einer politischen Hochrisikogruppe.