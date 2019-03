Rendi-Wagner erwartet gutes Ergebnis für Dornauer

Der Landesparteitag der Tiroler SPÖ hat am Samstag im Innsbrucker Haus der Musik begonnen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich im Vorfeld überzeugt, dass Georg Dornauer bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden ein gutes Ergebnis erhalten werde. Ihr kurzfristig zugesagtes Kommen begründete sie damit, dass es darum gehe, "Klarheit zu schaffen", meinte sie vor Journalisten.

Die Partei müsse Geschlossenheit zeigen. Sowohl die Tiroler SPÖ als auch die SPÖ insgesamt werde gestärkt aus diesem Parteitag hervorgehen, zeigte sich die Parteichefin überzeugt. In der Frage, ob der neu gewählte Tiroler SPÖ-Chef in die Bundesparteigremien einziehen werde, erklärte Rendi-Wagner: "Ich werde dazu heute in meiner Rede klare Worte finden." Die SPÖ-Chefin hatte den 35-Jährigen nach dessen als sexistisch gewerteten "Horizontal-Sager" in Richtung der grünen Landesrätin Gabriele Fischer im Tiroler Landtag für alle Bundesparteigremien gesperrt.

Die Tiroler SPÖ wählt heute, Samstag, auf einem ordentlichen Landesparteitag im Haus der Musik in Innsbruck einen neuen Vorsitzenden. Als einziger Kandidat stellt sich Dornauer dem Votum der über 400 Delegierten. Der 35-Jährige wurde bereits im November zum Nachfolger von Elisabeth Blanik designiert wurde.

Der frisch gebackene burgenländische LH Hans Peter Doskozil hat sich seinen Besuch am Parteitag indes wohl anders vorgestellt: Während seiner Grußworte wurde Doskozil von vereinzelten Delegierten mit Protestplakaten konfrontiert. Unter anderem wurden Schilder mit den Slogans "Grundsätze und Haltung statt Hetze und Spaltung" oder "Doskozil setzt unsere Freiheit auf`s Spiel" hochgehalten.

Doskozil ging auf die vorgehaltenen Plakate ein und bemängelte die geäußerte Kritik, "ohne das inhaltlich mit jemanden diskutiert zu haben". Es müsse möglich sein, Meinungen, die es innerhalb der Partei gibt, artikulieren zur lassen, meinte Doskozil im Zusammenhang mit seinem Vorschlag zu der von der Regierung geplanten Sicherungshaft, die er unter den Aspekten der "Verfassungs- und Grundrechtskonformität sowie unter der Einhaltung der Menschenrechte" diskutieren wolle.

Quelle: APA