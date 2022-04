Rendi-Wagner fordert Regierung zur Neuwahl auf

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht eine Reihe von Versäumnissen und Fehlern der Regierung, von Corona über die Teuerung bis zur Klimapolitik. Deshalb legte sie Türkis-Grün in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag nahe, "den Weg frei zu machen für Neuwahlen". Kommt es dazu, sei Platz 1 und eine "bessere Regierung" bilden zu können das Ziel. Mit ihr als Spitzenkandidatin, "was sonst?", zeigte sich die Parteichefin, die einigen internen Zwist hinter sich hat, sehr selbstbewusst.

SN/APA/SPÖ-SALZBURG/ARNE MÜSELER SPÖ-Chefin sieht gute Umfragen als Ergebnis "harter Arbeit"