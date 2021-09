Rendi-Wagner gratulierte SPD zu Wahlerfolg in Deutschland

Die SPÖ-Bundesparteivorsitzende und -Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner hat sich erfreut über den Wahlerfolg "mit großen Zugewinnen" der deutschen Sozialdemokraten und ihres Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl in Deutschland gezeigt. "Olaf Scholz hat eine fulminante Aufholjagd gestartet (...). (...) Das Ergebnis zeigt, dass langer Atem und lösungsorientierte Sachpolitik belohnt werden", erklärte Rendi-Wagner am Sonntagabend in einer Aussendung.

