Rendi-Wagner hält sich aus neuem Streit in der SPÖ heraus

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner will sich offensichtlich nicht in den Streit zwischen ihrem Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und der Vorsitzenden der Wahlkommission Michaela Grubesa hineinziehen lassen. In einer Pressekonferenz Montagvormittag meinte die Parteichefin, sie gehe davon aus, dass jeder seine Rolle wahrnehme: "Ich werde das nicht bewerten."

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Rendi-Wagner kann in SPÖ kein Chaos erkennen