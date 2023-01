Rendi-Wagner hat bei NÖ-Wahl "nichts schönzureden"

Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war die niederösterreichische Landtagswahl "kein einfacher Tag für die Sozialdemokratie", da gebe es nichts schönzureden. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker machte die Krisenstimmung für das Ergebnis seiner Partei verantwortlich. Höchst zufrieden zeigten sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, eine Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner schloss Schnedlitz aus.

Stocker meinte, dass es Regierende angesichts der multiplen Krisen derzeit in ganz Europa besonders schwer hätten. "Die Krisenstimmung und die damit einhergehende Unzufriedenheit der Menschen hat sich im heutigen Wahlergebnis niedergeschlagen", so Stocker in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Trotz guter politischer Arbeit und eines engagierten Wahlkampfes habe man einen Verlust nicht verhindern können. "Nun geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen."

"Der Verlust des zweiten Platzes schmerzt und muss auf Landesebene eingehend analysiert werden", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. Die große Verliererin des Abends sei aber die ÖVP. "Der stärkste Wahlhelfer für die FPÖ war die ÖVP", betonte Rendi-Wagner. "Mit ihrer verantwortungslosen und inhaltsleeren Asylpolitik, die keine Lösungen und keinen Plan hat, hat die ÖVP der FPÖ die Wählerinnen und Wähler zugetrieben."

Keinen Konnex sah Deutsch zwischen dem Abschneiden seiner niederösterreichischen Parteikollegen und der Bundespartei. "Es ist wichtig festzuhalten, dass die heutige Wahl eine Landtagswahl ab, wo es um die Zusammensetzung im niederösterreichischen Landtag gegangen ist", meinte Deutsch im ORF. Die SPÖ habe als einzige im Wahlkampf auf Themen gesetzt, angesichts der "Allmacht" der ÖVP sei man aber nicht durchgedrungen.

Für Kickl war der Sonntag ein "Tag der Freiheit für die Niederösterreicher". Man habe das historisch beste Ergebnis von 16 Prozent für die FPÖ aus dem Jahr 1998 bei weitem übertroffen, meinte er in einer Aussendung. "Die Freude am heutigen Tag ist riesengroß und sie wird in eine mindestens genauso große Motivation für die Arbeit im Dienste der Bevölkerung umgewandelt werden." Das Resultat sah er auch als "Turbo" für die anstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg.

Auswirkungen sah Kickl für die Bundespolitik: "ÖVP und SPÖ - die beiden großen Verlierer von heute - stehen genauso wie die Grünen für eine Politik, bei der alles andere an erster Stelle steht, nur nicht die eigene Bevölkerung. Diese werde auch österreichweit "eher früher denn später" abgewählt werden.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ortete ein "erfreuliches Ergebnis" seiner Partei. Ein - laut Hochrechnungen - hinzugewonnenes, viertes Mandat sei "wesentlich für die politische Arbeit". Zu möglichen Auswirkungen auf den Bund blieb Rauch zurückhaltend. Das Resultat sei "in erster Linie Verdienst der niederösterreichischen Grünen". Viel Lob bekam Spitzenkandidatin Helga Krismer. Sie und ihr Team hätten "unter schwierigen Umständen" einen "engagierten Wahlkampf" hingelegt. Der Klimaschutz sei im Zentrum gestanden, dafür sei man belohnt worden. Krismer habe "das letzte Hemd gegeben".

Ebenfalls zufrieden war man bei den NEOS. Generalsekretär Douglas Hoyos sah ein "sehr solides Ergebnis" eingefahren. Er freute sich gegenüber der APA, dass die NEOS gegenüber der letzten Wahl um 20 bis 30 Prozent mehr Wählerstimmen bekommen haben. Die Hochrechnungen sehen die NEOS derzeit bei rund sechs bis sieben Prozent (2018: 5,15 Prozent).

Der Kampf gegen die Korruption bzw. gegen Steuerverschwendung habe sich bezahlt gemacht, meinte Hoyos. "Wir sind nach zehn Jahren angekommen." Neben der FPÖ sei man vermutlich die einzige Partei, die zulegen könne, wenn auch in einer anderen Dimension. Für den Lauf des Abends, wenn die städtischen Gemeinden ausgezählt werden, sei er positiv gestimmt - der eine oder andere Prozentpunkt könne noch dazukommen.