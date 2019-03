Rendi-Wagner kommt nun doch zu Dornauers Wahl nach Tirol

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nimmt nun doch an der Wahl von Georg Dornauer zum neuen Tiroler Landesparteivorsitzenden am Samstag teil. Sprecher Stefan Hirsch bestätigte am Freitag gegenüber der APA einen Bericht von "Krone online". Rendi-Wagner habe sich dazu kurzfristig entschieden und werde in Innsbruck "selbstverständlich" auch eine Rede halten.

/APA (Archiv)/EXPA/JAKOB GRUBER Dornauer wegen "Horizontal-Sagers" in der Kritik