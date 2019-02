Rendi-Wagner mit Umfragewerten für SPÖ zufrieden

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner geht optimistisch in die EU-Wahl und will ein Mandat zulegen. Das Team unter der Führung von Andreas Schieder und Evelyn Regner nannte sie eine "perfekte Mischung von Kompetenz, jungem Alter, Dynamik und Erfahrung". Die EU-Kandidatinnen würden sicherlich gut mobilisieren können und zulegen, sagte die SPÖ-Chefin in Madrid.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Rendi-Wagner will Mandatsplus bei EU-Wahl