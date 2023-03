Also sprach das SPÖ-Partei-Mitglied

Die SN befragten acht der rund 140.000 SPÖ-Mitglieder, die über die künftige Parteispitze bestimmen sollen. Nicht alle legen sich fest.

Mahboobeh Bayat, SPÖ-Bezirksrätin in Wien-Döbling.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil rittern um den Vorsitz in der SPÖ.

"Jetzt wärt ihr auch gern SPÖ Mitglied! Um mich bemühen sich gerade Spitzenpolitiker:innen. Freue mich darauf, sie näher kennenzulernen. Ich liebe die SPÖ und werde in der Auseinandersetzung meine Würde wiedererlangen", schreibt der bekennende rote Basiswappler Maximilian "Bezirkowitsch" Zirkowitsch auf Twitter, Nachsatz: "20 Jahre Mitgliedschaft zahlen sich aus."

Ob das tatsächlich so ist, werden die nächsten Wochen zeigen. In diesen will die SPÖ die Weichen für die Nationalratswahl 2024 stellen und die nicht enden wollende Frage, wer die ...