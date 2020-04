Rendi-Wagner: "Regieren per Dekret muss ein Ende haben"

Österreich werde länger mit Corona leben müssen, sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Und richtet an die Regierung einige Forderungen. "Eines darf nicht sein: Dass das Coronavirus nicht nur den Menschen die Luft zum Atmen nimmt, sondern auch unserer Demokratie", sagt sie.

Wenn Sie in Regierungsverantwortung wären: Was hätten Sie anders gemacht in der Coronakrise? Pamela Rendi-Wagner: Die Maßnahmen, die im März gesetzt wurden, auch der Shutdown, waren aus meiner Sicht richtig und notwendig, um eine Überforderung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden. Die ...