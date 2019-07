Rendi-Wagner schließt Urheberschaft an "Zoom" aus

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat eine Urheberschaft ihrer Partei an dem Recherche-Institut "Zoom" ausgeschlossen. "Ich kann garantieren, dass meine Partei mit dieser Seite nichts zu tun hat", erklärte sie in einem Interview am Mittwoch in der ORF-"ZiB2". Die ÖVP hatte dahinter eine "Dirty-Campaigning-Seite" eines politischen Mitbewerbers geortet.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Für die SPÖ-Chefin gibt es im "Vorwahlkampf" zu viele Schmutzkübel