Rendi-Wagner will zweiten Bundesgeschäftsführer

SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner will einen zweiten Bundesgeschäftsführer neben Christian Deutsch installieren, sollte sie Parteichefin bleiben. "Das ist keine Entscheidung gegen Deutsch. Aber in Hinsicht auf die Nationalratswahlen muss das Team verstärkt werden", sagte sie in der "Krone". Wer der zweite Bundesgeschäftsführer werden soll, verriet Rendi-Wagner nicht.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Christian Deutsch soll unter Rendi-Wagner nicht alleine bleiben