Rendi-Wagner zur Corona-Politik der Regierung: "Keine Überraschung, dass das Virus nicht verschwindet"

Die SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner übt gemeinsam mit SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher heftige Kritik an der Politik der türkis-grünen Regierung zur Corona-Bekämpfung.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner meldet sich mit dem "Roten Foyer" zurück und kritisiert dabei die Corona-Politik scharf: "Ich denke, die Fehlerkultur ist wichtig", sagte Rendi-Wagner angesichts des Eingeständnisses von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), dass es zuletzt fehlerhafte Verordnungen gegeben habe. "Aber die Fehlerkultur reicht nicht. Denn man muss auch aus diesen Fehlern lernen", so Rendi-Wagner.

Die ehemalige Sektionschefin im Gesundheitsministerium lässt vor allem an der Teststrategie der Regierung kein gutes Haar. "Der erste große Fehler war Ischgl. Ministerien und Landesbehörden haben tagelang weggeschaut. Es hätte nicht passieren müssen. Aber man hat offenbar daraus nicht gelernt. Wir stehen vor einem Test- und einem Verordnungschaos", so die Medizinerin und SPÖ-Chefin. Der wichtigste Punkt im Krisenmanagement sei, keinen Zickzackkurs zu fahren. "Im Februar konnte man sagen: Wir waren überrascht. Das gilt jetzt nicht mehr", so ihre Kritik. "Es war keine Überraschung, dass es eine Sommersaison geben wird, es war keine Überraschung, dass das Virus nicht verschwindet, es war keine Überraschung, dass die Infektionszahlen nach den Lockerungen steigen." Deshalb brauche es regelmäßige und verpflichtende Tests bei Mitarbeitern in Tourismusbetrieben. "Tourismusministerin Köstinger hat wöchentlich 65.000 Tests angekündigt. Die hat es nie gegeben", fügt Gesundheitssprecher Kucher an.

Quelle: SN