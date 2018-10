Republik derSöhneund Töchter

Der Sohn eines Landeshauptmanns wird Spitzenkandidat bei der EU-Wahl. Wirklich ungewöhnlich ist das in Österreich nicht.

Die Primogenitur - die Weitergabe des Herrscheramts vom Vater an den ältesten Sohn (oder die älteste Tochter) - ist eine politische Erbregelung aus der Zeit der Monarchie. Doch obwohl diese Herrschaftsform in Österreich vor 100 Jahren abgeschafft wurde, setzen auch heute in der Republik überraschend oft die Söhne (und vereinzelt auch Töchter) die politischen Karrieren ihre Väter fort.