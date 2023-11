Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Die Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Anwesend sein werden auch Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) und die grüne Justizministerin Alma Zadić.

BILD: SN/APA/KLAUS TITZER/KLAUS TITZER Die Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfern des Anschlages