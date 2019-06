"Respekt" für Van der Bellen bei Staatsoberhäupter-Treffen

Beim Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter in Linz ging es am Dienstag vor allem um "aktuelle politische Fragen aus den jeweiligen Ländern" auch "vor dem Hintergrund der Europawahlen", erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier zollte ihm "Respekt", wie er seine Aufgabe in Österreich in der Regierungskrise erfüllt habe.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Hochrangiges Treffen der Staatsoberhäupter in Linz