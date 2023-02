RH-Bericht: Asylbehörde setzt Großteil der Empfehlungen um

Von Februar bis April?2022 überprüfte der Rechnungshof (RH) neben dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) auch das Justiz- und Innenministerium, um den Stand der Umsetzung von Empfehlungen aus seinem Vorbericht zu eruieren. Dabei kam das oberste Kontrollorgan zum Schluss, dass von der Behörde ein großer Teil der an sie gerichteten Empfehlungen umgesetzt wurde. Dadurch konnte etwa die Dauer der Verfahren verringert werden, heißt es in dem am Freitag erschienenen Bericht.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Rechnungshofbericht: Asylbehörde BFA setzte Empfehlungen um