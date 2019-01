RH-Chefin Kraker für mehr Kontrolle der Parteienförderung

Für Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker geht das von der ÖVP geforderte Einfrieren der Parteienförderung nicht weit genug. Kraker plädiert dafür, die automatische Valorisierung abzuschaffen und gleichzeitig für mehr Transparenz zu sorgen. "Ich bin dafür, dass man sich zusammensetzt, um das System der Parteienfinanzierung in Österreich zu überdenken", so Kraker in der ZiB 2 am Sonntag.

SN/APA (dpa/Archiv)/Monika Skolimow Ob die Parteienförderung des Bundes heuer angehoben wird, ist unklar