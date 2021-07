RH moniert von Bildungsressort Lösung für Ferienbetreuung

Der Rechnungshof (RH) hat beim Bildungsministerium in einer am Freitag veröffentlichten Follow-Up-Überprüfung erneut eine Lösung für die Ferienbetreuung von Schülern eingefordert. Zwar habe das Ministerium mit dem Bildungsinvestitionsgesetz außerschulische Ferienbetreuung gefördert. Die Ferienbetreuung an den Schulen selbst hänge aber immer noch von der Bereitschaft der Erhalter der Pflichtschulen (etwa Gemeinden) ab und an den AHS-Unterstufen ist sie weiter nicht vorgesehen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Mit Ferienbeginn sperren die Schulen meist zu.