RH-Präsidentin Kraker zu COFAG im U-Ausschuss

So wie am Vortag auch dreht sich der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag um die Coronafinanzierungsagentur (COFAG). Als erste Auskunftsperson ist Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker geladen. Das Kontrollorgan hatte in einem Bericht massive Kritik an der COFAG geübt und deren Auflösung empfohlen.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST U-Ausschuss macht mit COFAG weiter