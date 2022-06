RH-Präsidentin will NPO-Förderungen prüfen

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker will sich die Vergabe der Corona-Hilfen an den ÖVP-Seniorenbund näher anschauen. Öffentliche Förderungen kann der Rechnungshof natürlich prüfen, sagte Kraker am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast": "Und das wird uns auch interessieren." Der Rechnungshof hatte am Freitag die ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 veröffentlicht und eine Reihe von Verstößen gegen das Parteiengesetz angezeigt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU RH-Präsidentin Margit Kraker will NPO-Fonds unter die Lupe nehmen