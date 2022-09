Ringen um höheres Uni-Budget geht weiter

Ein Uni-Studium rentiert sich nicht nur für Absolventen, sondern auch für den Staat, wie eine am Dienstag präsentierte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo erneut gezeigt hat. Durch die aktuelle Teuerung sieht Sabine Seidler, Chefin der Universitätenkonferenz (uniko), die Unis aber in Gefahr: 1,2 Mrd Euro fehlten für die Jahre 2022 bis 2024. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will sich in den Verhandlungen mit dem Finanzministerium für die Unis "stark machen".

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Polaschek will sich für Unis stark machen