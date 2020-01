Ringen um Regierungseintritt: Grünes Licht vom grünen Bundesvorstand

Am Freitagabend sagte der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen einstimmig Ja zur Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP. Die letzte Entscheidung fällt aber erst am Samstag.

Die grünen Gremien stellen an diesem Wochenende ihre legendäre Diskussionsfreudigkeit zur Schau. Am Freitag beriet der Erweiterte Bundesvorstand (EBV) im Salzburger Kongresshaus bis in die Abendstunden über die Frage, ob dem von ÖVP und Grünen ausverhandelten Regierungsübereinkommen die Zustimmung erteilt werden solle. Und sagte kurz nach 19:30 Uhr schließlich Ja. Parteichef Werner Kogler berichtete eine Stunde später im Kongresshaus vor Journalisten, dass der erweiterte Bundesvorstand einstimmig empfohlen habe, das Regierungsübereinkommen mit der ÖVP anzunehmen. Von 29 Stimmberechtigten hätten sich 29 für das vorliegende Programm und die Regierungsmannschaft ausgesprochen. "Alles was ich jetzt sage, ist natürlich vorbehaltlich der morgigen Entscheidung", sagt Kogler. Österreich mache sich von einem Nachzügler zu einem Vorreiter im Klimaschutz, betonte der grüne Parteichef und designierte Vizekanzler. Was die bevorstehende Abstimmung am Bundeskongress betrifft, so will Kogler den 275 Delegierten für Samstagnachmittag keine Zurufe erteilen. Aber der Titel des Regierungsprogramms (der "Verantwortung für Österreich" lautet) solle ein Hinweis für die Delegierten sein. Was ein mögliches Abstimmungsergebnis betrifft, will Kogler nicht vorgreifen. 95 bis 99 Prozent Zustimmung erwartet sich der Parteichef nicht. "50 Prozent und eine Stimme reichen auch. Im Prinzip bist du super unterwegs, wenn du eine Zwei-Drittel-Mehrheit hast", sagte Kogler.

Eine letzte Hürde gilt es noch zu nehmen: Am Samstag tritt das formal höchste Entscheidungsgremium der Grünen, der Bundeskongress mit seinen 275 Delegierten, zusammen. Ihm obliegt die Letztentscheidung über den Regierungseintritt der Grünen. Auch im Bundeskongress wird eine stundenlange Diskussion erwartet - und letztlich eine mehrheitliche Zustimmung zu Koalitionsvertrag, Ministerliste und Regierungseintritt.

Lebhafte Diskussion im Saal

Die Diskussion am Freitag im rund 30-köpfigen Bundesvorstand - dies berichteten Teilnehmer den SN - verlief lebhaft, aber gut. Die sechs Hauptverhandler und -verhandlerinnen erstatteten Bericht und bekamen Applaus, danach ging es in kleineren Runden weiter. Ein Mitglied des Gremiums gab sich schon vorab überzeugt, dass der türkis-grüne Pakt mit "großer Mehrheit" abgesegnet werde. Vor einigen Wochen hatte sich der Bundesvorstand einstimmig für die Aufnahme der Regierungsgesprächen ausgesprochen, Parteichef Kogler hatte also ein starkes Verhandlungsmandat.

Die politische Begleitmusik machte es den grünen Vertreterinnen und Vertretern freilich nicht eben leicht, Ja zum Regierungsvertrag zu sagen. Vor allem die SPÖ ließ am Freitag nichts unversucht, einen Keil zwischen die ÖVP und ihren neuen Koalitionspartner zu treiben; respektive den grünen Verhandlungserfolg zu schmälern. So bezeichnete Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz den Koalitionspakt als "ÖVP-Programm mit grüner Tarnfarbe". Die geplanten Maßnahmen zur Steuerpolitik, zur Armutsbekämpfung und zur Wohnungspolitik seien völlig unzureichend, rügte sie.

Kritik: "Handschrift der ÖVP"

Ähnlich der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig in einer eigens der Austria Presse Agentur übermittelten Stellungnahme: Er sei "einigermaßen erstaunt" darüber, dass die Grünen eine "dermaßen starke ÖVP-Dominanz" im Regierungsprogramm akzeptiert hätten, sagte Ludwig. Das türkis-grüne Programm trage "überwiegend die Handschrift der ÖVP", sagte Ludwig und bestätigte damit jenen Eindruck, den der grüne Parteichef Werner Kogler in seinem Auftritt vor den Vertretern des Bundesvorstands mit allen Mitteln seiner Redekunst zu zerstreuen versuchte.

Der einstige SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda wiederum fand es "beschämend", dass die Grünen die Kunst- und Kulturagenden einer Staatssekretärin (Ulrike Lunacek) übertragen hätten. Diese Agenden müssten unbedingt von einem Minister geführt werden, ein solcher habe ein ganz anderes "Standing" in seinen notwendigen Verhandlungen mit dem Finanzminister.

Und auch Peter Pilz funkte in die Sitzung der Grünen, die er 2017 im Streit verlassen hatte: Sebastian Kurz wolle die Grünen "ruinieren", richtete er seinen einstigen Parteifreunden via "Standard" aus.

