Rittern um Spitzenplatz bei Wiener Grünen geht in Endphase

Nicht mehr im Hinterzimmer, sondern völlig transparent - so soll die Suche nach Kandidaten bei den Wiener Grünen künftig ablaufen, war im Juni beschlossen worden. Bei der Besetzung des ersten Listenplatzes kommt der neue Modus bereits zum Einsatz. Mit einem öffentlichen Hearing tritt die Findung nun in die entscheidende Phase. Am Dienstag werden die fünf Personen Rede und Antwort stehen.

SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER Diese fünf Kandidaten stellen sich dem Hearing