Rivalisierende Lager in Wiener Ärztekammer wollen Frieden

Die verfeindeten Lager in der Wiener Ärztekammer wollen nun doch wieder einen gemeinsamen Weg finden. In der Fraktion der "Vereinigung Österreichischer Ärzte" von Präsident Johannes Steinhart, in der es zuletzt heftige interne Auseinandersetzungen und Rücktrittsaufforderungen gegen Steinhart gab, wurde in einer Sitzung am Donnerstagabend ein Versuch der Befriedung gestartet. Ein Abwahlantrag gegen Steinhart als Fraktionsobmann wurde zurückgezogen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart bleibt im Amt