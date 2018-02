Rodeln, Curling und leider keine Bestzeit

Was H. C. Artmann mit den Olympischen Winterspielen 2018 zu tun hat.

Danke, Sportminister HC Strache! Die Goldmedaille im Ein-Mann-Rodeln ist eine erste glänzende Frucht seiner noch so jungen Amtszeit. Und eine sinnige dazu. Schließlich ist Rodeln tief im Wesen des Alpenländers verankert. Richard Strauss etwa, der Skifahren als Beschäftigung für norwegische Landbriefträger abtat, war begeisterter Rodler. In seiner Oper "Intermezzo" kommt eine Rodelbahn am Grundlsee vor, auf der sich eine Dame einem jungen Herrn auf originelle Weise annähert, indem sie ihn über den Haufen rodelt.