Rosenkranz startet Intensiv-Wahlkampf für die Hofburg

Am Samstag, einen Tag nach dem Einreichschluss für die Unterstützungserklärungen, startet der offizielle Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl - zumindest eines Kandidaten: Die FPÖ begeht Samstagvormittag auf dem Welser Volksfest für und mit ihrem Kandidaten Walter Rosenkranz den Wahlkampf-Auftakt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet Freitag kommender Woche die Intensivphase der Wahlwerbung.

Rosenkranz wird am Samstag von Bundesparteichef Herbert Kickl nach Wels begleitet - wo sie im Festzelt von den blauen Gastgebern, Bürgermeister Andreas Rabl und oö. LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, empfangen werden. Das Motto lautet: "Holen wir uns unser Österreich zurück."

Van der Bellen wartet noch die Verlautbarung der Wahlvorschläge am 8. September ab. Am Freitag laden er und sein Team dann in Wien zum Wahlkampfauftakt. Die anderen Bewerber haben bisher keine Auftakts-Termine gemeldet - aber sind teilweise schon stimmenwerbend im Lande unterwegs. Michael Brunner (MFG) startete am 1. September eine Tour durch Österreich, Gerald Grosz nützt samstags den Altausseer Kirtag für Kontakte zum Wahlvolk.

Die Bundeswahlbehörde zählt am Samstag die fristgerecht bis Freitag, 17 Uhr, vorgelegten Unterstützungserklärungen aus. Elf Wahlvorschläge wurden eingereicht, sieben Kandidaten haben (nach eigenen Angaben) die nötigen 6.000 - teilweise auch weit mehr - Unterschriften Wahlberechtigter sammeln können. Den vier Kandidaturwilligen, die zwar Wahlvorschlag und Kostenbeitrag eingebracht haben, aber nicht genug Unterschriften, steht eine Nachfrist bis Dienstag 24 Uhr zu.