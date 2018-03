"Rot-Blauwäre sicher umstritten"

Die Kärntner wollen, dass ihr Bundesland kein schlechtes Image mehr hat, und wählten deshalb Peter Kaiser, sagt die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Die Opposition sieht sie durch das Aus für die Grünen geschwächt.

Mit einem in dieser Dimension überraschend deutlichen Sieg endete die Kärntner Landtagswahl am Sonntag. Die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle sprach in einer ersten Reaktion von einem "Erdrutschsieg". Die SN befragten sie, was denn das Ergebnis für Kärnten, aber auch für Österreich bedeuten kann.