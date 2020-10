Rot-Pink hat gute Chancen

Die Wiener Roten sondieren mit ihren drei potenziellen künftigen Regierungspartnern. Warum eine Koalition mit den Neos eine durch und durch realistische Variante ist.

Vor der Wien-Wahl war es nur eine theoretische Möglichkeit. Dennoch brachten die Neos Rot-Pink am Ende des Wahlkampfs immer intensiver ins Spiel. Seit dem Wahlabend steht fest: Dank des Ergebnisses der Neos, das besser ausgefallen ist als erwartet, ist eine rot-pinke Koalition eine durch und durch realistische Variante. Erstens, weil SPÖ und Neos über eine passable Mehrheit verfügen und die Neos nun auch einen Sitz in der nach Proporz zusammengesetzten Stadtregierung bekommen. Zweitens, weil die SPÖ in einer Zusammenarbeit mit ...