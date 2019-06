Rudi Anschober: "Ich glaube, dass sehr viel möglich ist"

Der oberösterreichische Umweltlandesrat Rudi Anschober ist selbst als möglicher Grüner Spitzenkandidat im Gespräch gewesen. Mit der APA unterhielt er sich darüber, warum er in Werner Kogler das geeignetere Zugpferd sieht, wie er sich dennoch in den "sehr sparsam" zu führenden Wahlkampf einbringen will und warum eine "Klimawahl" bevorstehe.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Rudi Anschober fühlt sich an "grüne Urphase" erinnert