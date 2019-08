Rückkehr von Strache "wird nicht einfach"

Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer legt sich fest: Heinz-Christian Strache könne erst in die Politik zurückkehren, wenn alle Vorwürfe gegen ihn rechtlich geklärt sind. Dass Strache bei der Landtagswahl 2020 in Wien antritt, "wird nicht einfach".

Der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer schließt aus, dass Heinz-Christian Strache politisch tätig wird, bevor die Vorwürfe gegen den früheren FPÖ-Chef restlos geklärt sind. Es müssten "entweder die Ermittlungen eingestellt sein oder es muss nach einem Verfahren einen richterlichen Freispruch geben", sagte Hofer im ORF-Sommergespräch.

Eine Rückkehr von Strache davor sei für ihn nicht denkbar, sagte Hofer. Er glaube, dass Strache das anders sieht, "aber ich sehe es so. Es wird nicht anders gehen." Auf die Frage, ob sich das bis zum Termin der Landtagswahl in Wien im nächsten Jahr ausgehen kann, sagte Hofer: "Einfach wird das nicht." Er wolle nicht den Stab über Strache brechen, sagte sein designierter Nachfolger, fügte aber hinzu, dass das Ibiza-Video "der Grund ist, warum wir wählen."



Zur aktuellen Debatte um Ungereimtheiten bei der Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria AG und den Vorwurf, es habe Absprachen der FPÖ mit dem Glücksspielkonzern Novomatic gegeben, sagte Hofer: "Ich weiß von keinem Deal und hoffe, dass es keinen gegeben hat." Er stellte aber die Umstände der Razzia unter anderem bei den früheren FPÖ-Spitzenpolitikern Strache und Johann Gudenus in Frage. Es gebe ihm zu denken, wie schnell es auf Basis einer anonymen Anzeige zu Hausdurchsuchungen komme. Offenbar werde da in Österreich mit zweierlei Maß gemessen. Aus seiner Sicht sei die "Suppe für eine Hausdurchsuchung dünn", sagte Hofer.

Er habe Vertrauen in die unabhängige Justiz, die Logik der Staatsanwaltschaft sei für ihn aber nicht nachvollziehbar, weil der angebliche Deal nicht funktionieren könne. Die FPÖ könne bei den Casinos nichts entscheiden, die Entscheidung treffe der Aufsichtsrat. Wenn Sidlo laut Personalberater nicht geeignet war, hätte man ihn nicht bestellen dürfen. Er habe den Eindruck, man wollte an Straches Handy kommen, um an andere Informationen zu gelangen. Hofer schloss auch aus, dass Geld von Novomatic an die FPÖ geflossen sei.

Hofer machte kein Hehl daraus, dass er sich eine Neuauflage der türkis-blauen Koalition wünscht. Man könne mit ihm in der Regierung leichter zusammenarbeiten als mit seinem Vorgänger, die Verhandlungen werde er aber hart führen. Wenn sich türkis-blau nach der Wahl nicht ausgeht, dann bleibe für die FPÖ nur die Opposition. Man wolle so stark werden, damit sich "Schwarz-Grün nicht ausgeht", sagte Hofer. Ziel sei, über die 20 Prozent zu kommen.

Zum jüngsten Vorschlag der ÖVP, die Identitären zu verbieten, verwies Hofer auf Aussagen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der davor warne, diesen Schritt zu gehen. Man könne Vereine nicht so einfach auflösen. Die ÖVP werde sich ihre Haltung überlegen müssen, sagte Hofer, sie mache die Identitären durch die aktuelle Diskussion unnötig stark.

Dass die Hürde für eine verpflichtende Volksabstimmung bei 900.000 Stimmen liegen soll, werde er nicht akzeptieren. Die Obergrenze seien für ihn jene zehn Prozent der Wahlberechtigten, die die ÖVP immer gefordert habe, das wären rund 640.000

Stimmen.

Sollte er Vizekanzler werden, schloss Hofer ein Antreten bei der nächsten Bundespräsidentenwahl aus. Falls die FPÖ in der Opposition lande, dann sei eine Kandidatur hingegen vorstellbar.