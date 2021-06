Rücktritt nach Chat-Affäre: Wolfgang Brandstetter tritt als Verfassungsrichter ab

Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter tritt ab - als Konsequenz auf das Bekanntwerden höhnischer Chat-Nachrichten, die er mit Sektionschef Pilnacek ausgetauscht hat.

"Mir ist es ein großes Anliegen, alles zu tun, damit die Autorität der Höchstgerichte nicht untergraben wird." Das sagte im Jahr 2016 ein Regierungsmitglied, als ein Verfassungsrichter aufgrund seiner Äußerungen in Kritik geraten war. Das Regierungsmitglied hieß Wolfgang Brandstetter und war - fast ist man versucht zu schreiben: gemeinsam mit Sektionschef Christian Pilnacek - damals Justizminister. Brandstetter ist heute selbst Verfassungsrichter, Pilnacek ist als Sektionschef suspendiert.

Donnerstagabend gab Brandstetter bekannt, dass er sein Amt als Verfassungsrichter per 1. Juli zurücklegen werde. Er könne dem VfGH "am besten dienen", indem er sich aus dem Gerichtshof zurückziehe, teilte Brandstetter über seinen Anwalt mit. Brandstetter und Pilnacek haben sich, wie nun bekannt wurde, im Vorjahr in gemeinsamen WhatsApp-Chats selbst nicht gerade bemüht, die Autorität des VfGH hochzuhalten. Pilnacek schlug im Oktober 2020 etwa vor: "Sonst exportieren wir den VfGH nach Kuba." Brandstetter fragte: "Warum, die Kubaner waren doch immer freundlich zu uns." Pilnacek: "Ja, aber sie wären stolz auf die Vize und Kahr gebe (sic!) eine gute Müllfrau ab". Pilnaceks Hohn bezog sich auf Vizepräsidentin Verena Madner und Höchstrichterin Claudia Kahr. Brandstetter, nicht gerade um die Ehrenrettung seiner Kolleginnen bemüht: "Heute bist echt giftig." Im Dezember 2020 verriet Brandstetter Pilnacek in Chats sogar sein Stimmverhalten ("Ich war eigentlich der einzige, der das Kindeswohl eingefordert hat"), womit er unter Umständen strikt vertrauliche interne Informationen preisgab. Pilnacek: "Einen (sic!) vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat kann man nicht mehr dienen." Brandstetter: "Ich hab die Richter nicht ausgesucht, aber das waren immer demokratisch legitimierte Organe … Mehr hat die Demokratie halt nicht zu bieten …"

Auch VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter ist es offensichtlich ein Anliegen, die Autorität seines Höchstgerichts nicht untergraben zu lassen. Er bat, wie die Sprecherin des VfGH den SN am Donnerstag bestätigte, nach Bekanntwerden der Chats Brandstetter noch vor Ablauf des kommenden Wochenendes - und damit vor der am Montag beginnenden VfGH-Session - zu einem "Gespräch". Diesem Gespräch kam Brandstetter nun durch seinen "freiwilligen" Rückzug zuvor. Die Situation ist auch deshalb heikel, weil gegen Brandstetter - und auch gegen Pilnacek - wegen des Verdachts des Amtsgeheimnisverrats ermittelt wird. Bei Bekanntwerden dieses Verfahrens im Februar hatte es noch geheißen, dass der Status als Beschuldigter in einem laufenden Verfahren nicht als Verhalten zu interpretieren sei, "das der Achtung und dem Vertrauen, das sein Amt erfordert, widersprechen würde". Laut VfGH-Gesetz können Richter enthoben werden, wenn sie sich unwürdig gezeigt oder die Amtsverschwiegenheit gröblich verletzt haben. Schon Brandstetters Berufung zum Verfassungsrichter war umstritten gewesen, weil er kurz zuvor noch als Justizminister der Regierung angehört hatte.

Pilnacek ließ in den Chats neben Spott für den VfGH auch dem Hass auf die "missratene" WKStA freien Lauf und zeigte auch wenig Scheu vor politischen Interventionen für einen von seiner Frau angestrebten Richter-Präsidentenposten.