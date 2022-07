Rücktritt und Unruhe in Sozialversicherung

Gesundheitsressort prüft, ob der Büroleiter des Dachverbands Gelder regelwidrig veranlagt hat. Der betont, er habe stets korrekt gehandelt.

In der Sozialversicherung überschlagen sich die Ereignisse. Das hat nichts mit dem jüngst publik gewordenen kritischen Rohbericht des Rechnungshofs zu tun, wonach die türkis-blaue Kassenfusion bisher nur gekostet habe. Sondern mit dem Verdacht, dass sich der Büroleiter des Dachverbands, Martin Brunninger, bei der Veranlagung von Geldern nicht an die Vorgaben gehalten und eigenmächtig agiert habe. Schaden soll dadurch bisher keiner entstanden sein.

Mittwochabend wurde Brunninger von der Konferenz der Sozialversicherungsträger beurlaubt, wie die "Wiener Zeitung" als erste erfuhr. Donnerstag früh teilte seine Anwältin mit, dass ihr Mandant sein Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet habe. Und aus dem Gesundheitsministerium war auf SN-Anfrage zu hören: Nachdem der Verdacht einer regelwidrigen Finanzveranlagung bekannt geworden sei, habe man "sofort eine umfassende Bewertung der Vorwürfe eingeleitet. Wir prüfen aufsichtsrechtliche Schritte ebenso wie die strafrechtliche Relevanz der Vorwürfe und werden danach entsprechende Schritte einleiten".

Brunninger, Biochemiker und Gesundheitsökonom, war noch auf einem FPÖ-Ticket in die Spitzenfunktion der Dachorganisation der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen gekommen. Er leitete den Dachverband seit 1. Juli 2019. An die Konferenz der Sozialversicherungsträger - sie ist das geschäftsführendem Organ des Dachverbands - waren vor etwa zwei Wochen erste Hinweise herangetragen worden, dass sich Brunninger bei Veranlagungen nicht an die Geschäftsordnung gehalten habe. Zu diesem Schluss sollen auch eilends intern und extern in Auftrag gegebene Gutachten gekommen sein, was die Suspendierung Brunningers zur Folge hatte.

Man sei "aktiv, transparent und professionell" vorgegangen, teilten die Vorsitzenden des Dachverbands, Ingrid Reischl und Peter Lehner, in einer Aussendung mit. Und: "Wir mussten den Schritt setzen, da der Verdacht besteht, dass der Büroleiter seine Dienstpflichten verletzt hat." Eine Prüfung der Gutachten sei eingeleitet worden und werde jedenfalls zu Ende geführt. Daran ändere auch die Beendigung des Dienstverhältnisses durch Brunninger nichts. Der Beschluss, ihn zu beurlauben, war Mittwochabend in der Trägerkonferenz übrigens einstimmig gefallen, also auch mit den Stimmen der zwei blauen Vertreter.

Für Brunningers Anwältin erfolgte die Beurlaubung "grundlos". Sie sei der Höhepunkt "zahlreicher Attacken aus dem hochpolitischen Umfeld der Selbstverwaltung" gewesen, die alle zum Ziel gehabt hätten, Brunninger die Arbeit schwer zu machen. Unter diesen Bedingungen sei es ihrem Mandanten "unzumutbar, das Dienstverhältnis als Büroleiter weiter aufrecht zu erhalten". Brunninger habe sich "stets strikt an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten". Und: Durch seine "Änderung der Veranlagungsstrategie" habe er drohenden finanziellen Schaden abgewendet und "risikolos Ertrag für die Versicherten erzielt".