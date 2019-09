Ruf nach Aufklärung nach mutmaßlichem ÖVP-Hackerangriff

Dem mutmaßlichen Hackerangriff auf die ÖVP-Zentrale ist ein parteienübergreifender Ruf nach Aufklärung gefolgt. Die Betroffenen selbst, aber auch FPÖ und Liste JETZT kündigten am Freitag die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates an. Auch die Abteilung "Cyber Crime Competence Center" des Bundeskriminalamts (BKA) setzte die Ermittlungen in der Causa in Gange.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bis zu 1.300 Gigabyte an Daten wurden abgezogen