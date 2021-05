Ruf nach Familienentlastung nach der Coronakrise

Die Coronakrise hat die Herausforderung, Kind und Job unter einen Hut zu bringen, nochmals drastisch verschärft, konstatiert die Arbeiterkammer. Nach der Krise sei daher Entlastung angesagt. Es müsse das Angebot an Kinderbildung verbessert, den Eltern mehr Rechte gegeben und die Väterbeteiligung in der Betreuungsarbeit erhöht werden, forderte AK-Präsidentin Renate Anderl am Dienstag in einer Pressekonferenz.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Monika Skoli Mehr Väterbeteiligung lautet der Wunsch